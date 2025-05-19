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19:06, 19 мая 2025Экономика

Дачникам отсоветовали активно бороться с одним видом вредителей

Садовод Туманов: С тлей нужно бороться лишь в исключительных случаях
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Fawwaz Media / Shutterstock / Fotodom

Бороться с тлей на загородном участке нужно лишь в исключительный случаях — например, если ее слишком много. Активно противостоять этому виду вредителей отсоветовал российским дачникам председатель общественной организации «Московский союз садоводов», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов в беседе с «Радио 1».

Если удастся полностью искоренить это насекомое на участке, проблем будет больше, чем пользы. Тлей питаются многие насекомые — в том числе божья коровка и ее личинки. Некоторые птицы тоже употребляют в пищу этих вредителей, поэтому есть риск нарушить созданные природой механизмы. «Запомните: если бороться, то без всякого экстремизма, когда уж совсем караул», — подчеркнул специалист.

Если тля не захватила все растения или участок, с ней легко справиться: можно смыть ее при помощи шланга с водой или мыльным раствором. Подойдут также любые разрешенные инсектициды и другие народные средства, рассказал Туманов.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова назвала рецепт мыльного раствора, который поможет избавиться от тли на участке. Эксперт посоветовала натереть на терке темное хозяйственное мыло и растворить его в литре воды.

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