Дачникам раскрыли лучший способ избавиться от кротов

Агроном Воробьев: Избавиться от кротов на даче поможет установка сетки

Избавиться от кротов на дачном участке поможет установка антикротовой сетки. Самый эффективный способ борьбы с животными раскрыл биолог и агроном Михаил Воробьев в беседе с «Москвой 24».

Эксперт отметил, что кроты приносят больше пользы, чем вреда. Они не едят клубни и луковицы, не грызут корешки, но при этом питаются личинками майского жука, проволочника, медведки и других вредителей. Кроме того, кроты роют в земле ходы, которые выполняют роль дренажных систем и эффективно отводят воду во время дождя, а также способствуют аэрации почвы.

Воробьев посоветовал не избавляться от кротов полностью. Более практичными решением будет установить сетку среди грядок и клумб, чтобы помешать животным делать лунки на газоне. Для этого потребуется вырыть неглубокую яму и распределить в ней сетку таким образом, чтобы бока немного выступали над поверхностью. После яму необходимо засыпать землей. Корни посажанных на этом месте растений смогут легко пройти сквозь сетку, однако сооружение помешает кротам.

Ранее сообщалось, что из-за аномально теплой погоды в Московском регионе проснулись кроты.