Дело возбудили после ранения ребенка из-за атаки дрона ВСУ в российском регионе

В Курской области СК возбудил дело после ранения ребенка из-за атаки дрона ВСУ

В Курской области возбудили уголовное дело после ранения пятилетнего ребенка из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на машину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело расследуется по статье о террористическом акте. Установлено, что 11 мая украинские военные целенаправленно сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство на машину мирных жителей в поселке Хомутовка.

В автомобиле находились мать и ее пятилетняя дочь. Женщина рассказала, что она была за рулем, когда заметила БПЛА. Взрывное устройство сбросили на лобовое стекло. В результате взрыва девочка получила осколочные ранения спины и правой ноги.

Следователи устанавливают причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на машину с девушкой в селе Мокрушино.

