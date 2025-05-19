Создатель бота с интимными видео детей раскрыл свои доходы

Создатель бота с интимными видео детей заявил, что получает до 34 тысяч в месяц

Создатель бота с детской порнографией заявил, что зарабатывает на продаже своего контента до 34 тысяч рублей в месяц. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам собеседника, такие месяцы считаются плохими, а наступают они вследствие блокировок раскрученных ботов и необходимости создавать новые, никому неизвестные. Свой заработок до регулярных блокировок создатель бота оценил в три тысячи долларов (241 тысячу рублей — здесь и далее на 16 мая 2025 года).

Подробнее о том, как устроен рынок детской порнографии и как злоумышленники вовлекают в него подростков, можно прочитать здесь.

Создание, распространение, приобретение и хранение порнографических материалов с участием несовершеннолетних подпадает под целый ряд статей УК РФ и влечет за собой уголовную ответственность с наказаниями вплоть до пожизненного лишения свободы.

