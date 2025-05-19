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18:01, 19 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады перед разговором Путина и Трампа назвал условие мира на Украине

Дмитрук: Освобождение Украины от Зеленского является главной предпосылкой к миру
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Освобождение Украины от власти президента страны Владимира Зеленского является главной предпосылкой для достижения мира с Россией. Об этом заявил бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Он также назвал важным телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. При этом парламентарий подчеркнул, что любое обсуждение мира на Украине не будет иметь ничего общего с реальностью, пока оно не будет учитывать базовые принципы сосуществования и сотрудничества между Москвой, Минском и Киевом.

«Смена вектора — это жизненная необходимость. Но смена вектора без смены власти невозможна. Главная предпосылка для движения к миру — освобождение Украины от Зеленского и его окружения. Это не эмоция. Это фундаментальное условие», — сказал он.

17 мая Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным по телефону. Президент Соединенных Штатов уточнил, что хочет обсудить с российским коллегой прекращение украинского конфликта и торговлю.

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