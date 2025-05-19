Депутат Рады Дубинский: Переговоры в Стамбуле стали провальными для Зеленского

Итоги переговоров в Стамбуле стали провальными для президента Украины Владимира Зеленского, так как выдвинутые им и европейскими лидерами условия не были приняты в расчет. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Александр Дубинский.

«Выдвинутые (...) ультиматумы Зеленского и “коалиции подвывающих” были полностью проигнорированы», — написал он.

По словам парламентария, озвучиваемые Киевом угрозы задушить российскую экономику невозможно реализовать без участия США. При этом, если они не будут реализованы, Украине необходимо «фиксировать дипломатическое поражение».

Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли 16 мая. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва рассчитывает на продолжение переговоров в этом формате.