Драку водителей пассажирских автобусов на проезжей части российского города сняли на видео

В Иркутске водители пассажирских автобусов устроили драку на проезжей части

В Иркутске водители автобусов устроили драку в районе Сквера Имени Кирова. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Сводка 18+».

На кадрах видно двух мужчин, которые наносят друг другу удары кулаками и ногами прямо на проезжей части. В это время по асфальту разлетаются вещи, вероятно, принадлежащих одному из них.

По информации авторов поста, перепалка, переросшая в драку, началась из-за того, что один из водителей снес зеркало другого транспортного средства.

В свою очередь, региональное МВД сообщило в Telegram, что личности мужчин установлены. Их доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее массовая драка произошла возле тандырной в подмосковной деревне Сапроново. На кадрах с места происшествия видно, как несколько мужчин набрасываются с кулаками друг на друга, задевая припаркованные автомобили. Разнять участников конфликта попыталась женщина.