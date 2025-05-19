Двое россиян отправились кататься на сап-борде по реке и пропали без вести

Пара россиян пропала без вести во время катания на сап-борде во Владивостоке

Двое россиян пропали без вести во время катания на сап-борде по реке во Владивостоке. Об этом сообщило издание Baza.

По данным источника, 46-летний Виктор Е. и 35-летняя Елена Д. отправились на водную прогулку из района Второй речки днем 18 мая. Они собирались дойти до поселка Тавричанка.

Отмечается, что мужчина записывал видео друзьям прямо с сапа. Потом погода стала ухудшаться, волны усилились, и пара решила добраться до поселка Де-Фриз, который был ближе к ним. Там Виктора и Елену должен был встретить друг.

Однако путешественники перестали выходить на связь. В районе Де-Фриза нашли их сап-борд, но россиян рядом с ним не было. Поиски пары продолжаются второй день, в них участвуют спасатели и волонтеры.

UPD: позже Telegram-канал Shot сообщил, что Елену нашли в водах Тавричанского лимана без признаков жизни. Женщину опознал ее отец.

Ранее в Австралии не выжили двое британских туристов, отец и сын. Мужчина бросился спасать подростка из океана и ушел под воду вместе с ним.