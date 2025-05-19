Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:04, 19 мая 2025Экономика

Двор в российском городе затопило фекалиями

Двор в Энгельсе затопило фекалиями
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Алпаткин / ТАСС

Двор в Энгельсе Саратовской области затопило фекалиями. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание «Взгляд-инфо».

Коммунальная авария произошла возле 10-этажного дома, расположенного по адресу улица Ленинградская, 5. На записи, сделанной местными жителями, можно увидеть, что придомовая территория целиком затоплена сточными водами, из-за чего пройти к подъезду не представляется возможным. «Весь двор заливает канализация. Помогите жителям дома», — попросили они.

Ранее стало известно, что одну из школ города Воронежа затопило фекалиями. Прорыв канализации случился в гимназии №7. При этом, несмотря на случившееся, отменять занятия в школе не стали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом о конфликте на Украине

    Макрон сообщил о разговоре европейских лидеров с Трампом после его беседы с Путиным

    Трамп высказался о торговых отношениях с Россией

    Ушаков сообщил об обсуждении обмена заключенными в ходе разговора Путина и Трампа

    Двор в российском городе затопило фекалиями

    Мужчинам назвали ягоду для лечения эректильной дисфункции

    «Газпром» подготовит долгосрочный контракт с европейской страной

    Дух Елизаветы II начал общаться с бывшей невесткой через собак

    Трамп в разговоре с Путиным высказал позицию по прекращению боевых действий на Украине

    Стала известна тема коротких переговоров Зеленского и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости