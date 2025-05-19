Двор в российском городе затопило фекалиями

Двор в Энгельсе затопило фекалиями

Двор в Энгельсе Саратовской области затопило фекалиями. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание «Взгляд-инфо».

Коммунальная авария произошла возле 10-этажного дома, расположенного по адресу улица Ленинградская, 5. На записи, сделанной местными жителями, можно увидеть, что придомовая территория целиком затоплена сточными водами, из-за чего пройти к подъезду не представляется возможным. «Весь двор заливает канализация. Помогите жителям дома», — попросили они.

Ранее стало известно, что одну из школ города Воронежа затопило фекалиями. Прорыв канализации случился в гимназии №7. При этом, несмотря на случившееся, отменять занятия в школе не стали.