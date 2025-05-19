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18:19, 19 мая 2025Силовые структуры

Экс-глава федерации бокса российского города вымогал у бизнесмена машину и получил срок

Экс-глава федерации бокса Стерлитамака Хлынцев получил 10 лет за вымогательство
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

Экс-глава федерации бокса Стерлитамака Егор Хлынцев вымогал у бизнесмена автомобиль марки Lexus LX 450 и получил 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, у Хлынцева была своя банда. Он напал на предпринимателя, и, угрожая пистолетом, требовал у него машину за 10 миллионов рублей, а участники банды — 50 процентов доли в бизнесе пострадавшего. Бизнесмен отказал, за что был избит. Злоумышленники отобрали у него автомобиль и телефон.

Спустя некоторое время банда Хлынцева украла у другого частного предпринимателя 84 устройства для майнинга криптовалюты стоимостью миллион рублей.

Суд признал Хлынцева виновным. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а его подельники получили условные сроки.

Ранее сообщалось, что Новгородский областной суд приговорил пятерых бывших членов банды к заключению на срок от 18 до 24 лет.

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