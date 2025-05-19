Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:55, 19 мая 2025Мир

В Европе задумали повлиять на разговор Трампа с Путиным

CNN: Европейские чиновники поговорят с Трампом до его переговоров с Путиным
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Европейские чиновники намерены обсудить с Дональдом Трампом ситуацию вокруг конфликта на Украине до его телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным 19 мая. Об этом сообщает CNN.

«Европейские чиновники заявили, что они также поговорят с Трампом до его разговора с Путиным, на фоне опасений, что взгляд Трампа на конфликт может быть сформирован тем, с кем он поговорит в последнюю очередь», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор лидеров двух стран состоится в 17:00 по московскому времени.

17 мая Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным по телефону. Президент Соединенных Штатов уточнил, что хочет обсудить с российским коллегой прекращение украинского конфликта и торговлю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме допустили новые существенные изменения в Конституции России

    Российского пластического хирурга с миллионной аудиторией арестовали из-за порнографии

    Бывший премьер России назвал нанесшего удар по обороноспособности министра обороны

    ВВС США раскрыли перспективы F-22

    Капризов назвал лучшего российского футболиста

    Координатор «Русской общины» не смог ответить на вопросы по истории России для мигрантов

    Папа Римский обсудил с Вэнсом и Рубио урегулирование на Украине

    В России снизилось энергопотребление

    В российском городе предложили купить крошечную квартиру за миллион рублей

    В России высказались об урегулировании украинского конфликта дипломатическим путем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости