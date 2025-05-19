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12:11, 19 мая 2025Силовые структуры

ФСБ выявила среди российских заключенных участника боев за «Азовсталь» на стороне Украины

В Хакасии ФСБ выявила среди заключенных бойца террористической организации
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Хакасии среди заключенных выявили участника украинской террористической организации, который принимал участие в боях на территории Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

В ноябре 2024 года в ИК-33 Хакасии из Москвы был этапирован 39-летний мужчина, осужденный Мосгорсудом на 17 лет за госизмену. Следствие и суд установили, что он, будучи сотрудником российского промышленного предприятия, выдал представителю Украины сведения, составляющие гостайну.

Позже сотрудникам УФСБ и УФСИН стало известно, что в 2022 году мужчина вступил в ряды запрещенной в России украинской террористической организации и участвовал в боях против Вооруженных сил России в Мариуполе и на заводе «Азовсталь». Также он проводил обучение членов нацформирования.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») УК РФ.

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