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10:54, 19 мая 2025Культура

«Гарри Поттера» и «Игру престолов» захотели запретить в России за пропаганду чайлдфри

В «Гарри Поттере» и «Игре престолов» нашли запрещенную пропаганду чайлдфри
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Гарри Поттер и философский камень»

Популярные фильмы и сериалы могут заблокировать на территории России за пропаганду запрещенной идеологии чайлдфри. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В сентябре вступят в силу постановления Министерства культуры и Роскомнадзора, согласно которым позитивное отношение к бездетности и критика беременности станут поводом для блокировки контента.

«Контент, содержащий запрещенную информацию, будет удален или заблокирован. Это не зависит от времени, когда он произведен. Каждое решение будет индивидуально и в соответствии с законом», — сообщил первый заместитель председателя комитеты Госдумы по информполитике Александр Ющенко.

По мнению издания, под новые правила могут попасть культовые сериалы «Игра престолов» и «Секс в большом городе», а также серия фильмов «Гарри Поттер». В первых чайлдфри продвигают персонажи Бриенна (отказалась от детей ради карьеры рыцаря) и Саманта (демонстрирует характерное отношение к детям). В сказке о юном волшебнике журналисты отметили профессора Макгонагалл, у которой не было детей, несмотря на ее возраст.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «Гарри Поттер» и другие подобные произведения не имеют отношения к российским детям, поэтому необходимо поработать над отечественной детской литературой.

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