«Газпром» подготовит долгосрочный контракт с европейской страной

Вице-премьер Новак заявил о подготовке нового контракта «Газпрома» с Сербией

В настоящее время «Газпром» готовит новый долгосрочный контракт на поставки газа по трубопроводу с Сербией, соответствующие поручения даны. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, вопрос обсуждался на встрече президентов Владимира Путина и Александра Вучича, когда сербский лидер прилетел в Москву для участия в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Сам Вучич ранее выразил надежду, что удастся сохранить поставки газа из России на «хороших условиях». Политик подчеркнул, что российские энергоресурсы имеют исключительное значение для Белграда.

До этого директор «Сербиягаза» Душан Баятович говорил, что в Белграде хотели бы подписать контракт сроком на десять лет, а согласовать условия сербская сторона надеется к концу мая. При этом министр горного дела и энергетики европейской республики Дубравка Джедович-Ханданович говорила, что минимальным сроком контракта считаются три года.