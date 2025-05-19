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13:28, 19 мая 2025Из жизни

Исследователь сумел отбиться от белого медведя котелком

Ученый Пен Хэдоу рассказал, как отбился от медведя котелком на Шпицбергене
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Johannes Eisele / Reuters

Исследователь Пен Хэдоу из Великобритании рассказал, как отбился от белого медведя на острове Шпицберген. Об этом он рассказал The Guardian.

Британец провел в Арктике больше 40 лет, занимаясь исследованием и защитой Северного ледовитого океана. За это время ученый около 35 раз сталкивался с белыми медведями — главными хищниками, которые обитают за Полярным кругом. Хэдоу повезло, и ему ни разу не пришлось использовать ружье. Однако один раз он воспользовался посудой в качестве оружия. Это произошло во время его соло-экспедиции на восточном побережье Шпицбергена в 1990 году. Пока Хэдоу был там, ему четыре раза мерещился скрип снега под лапами хищника. И один раз оказалось, что медведь правда пришел.

«В тот день, когда это наконец произошло, я заканчивал завтрак в палатке. Я приготовил кашу в котелке моей матери, тяжелом и старомодном, с пластиковой ручкой. Газовая плита все еще работала, я топил снег для термосов. Когда я выключил плиту, сначала воцарилась тишина. Затем я услышал хруст снега», — рассказывает Хэдоу. Когда мужчина открыл палатку, он обнаружил хищника на расстоянии вытянутой руки.

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«У меня было заряженное ружье в палатке, но оно было за спиной, и я знал, что если я повернусь, мой гость может напасть. Поэтому я инстинктивно потянулся к ближайшему предмету, который можно было использовать как оружие — кастрюле с кашей», — вспоминает исследователь. После этого Хэдоу изо всех сил ударил медведя котелком по голове. Зверь «сморщил морду и наклонил голову в сторону». «Я думаю, что звон кастрюли испугал его не меньше, чем удар — мы оба все еще слышали вибрацию. Когда я задумался, стоит ли ударить его снова, он развернулся и быстро исчез из виду», — закончил историю британец.

По словам Хэдоу, белого медведя крайне важно сбить с толку. Непредсказуемость нового противника пугает его и не позволяет перейти в режим нападения.

Ранее сообщалось, что на острове Шпицберген белый медведь погнался за россиянином и попал на видео. Мужчина спасся от медведя в последний момент, запрыгнув на снегоход.

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