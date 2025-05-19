Исследователь сумел отбиться от белого медведя котелком

Ученый Пен Хэдоу рассказал, как отбился от медведя котелком на Шпицбергене

Исследователь Пен Хэдоу из Великобритании рассказал, как отбился от белого медведя на острове Шпицберген. Об этом он рассказал The Guardian.

Британец провел в Арктике больше 40 лет, занимаясь исследованием и защитой Северного ледовитого океана. За это время ученый около 35 раз сталкивался с белыми медведями — главными хищниками, которые обитают за Полярным кругом. Хэдоу повезло, и ему ни разу не пришлось использовать ружье. Однако один раз он воспользовался посудой в качестве оружия. Это произошло во время его соло-экспедиции на восточном побережье Шпицбергена в 1990 году. Пока Хэдоу был там, ему четыре раза мерещился скрип снега под лапами хищника. И один раз оказалось, что медведь правда пришел.

«В тот день, когда это наконец произошло, я заканчивал завтрак в палатке. Я приготовил кашу в котелке моей матери, тяжелом и старомодном, с пластиковой ручкой. Газовая плита все еще работала, я топил снег для термосов. Когда я выключил плиту, сначала воцарилась тишина. Затем я услышал хруст снега», — рассказывает Хэдоу. Когда мужчина открыл палатку, он обнаружил хищника на расстоянии вытянутой руки.

«У меня было заряженное ружье в палатке, но оно было за спиной, и я знал, что если я повернусь, мой гость может напасть. Поэтому я инстинктивно потянулся к ближайшему предмету, который можно было использовать как оружие — кастрюле с кашей», — вспоминает исследователь. После этого Хэдоу изо всех сил ударил медведя котелком по голове. Зверь «сморщил морду и наклонил голову в сторону». «Я думаю, что звон кастрюли испугал его не меньше, чем удар — мы оба все еще слышали вибрацию. Когда я задумался, стоит ли ударить его снова, он развернулся и быстро исчез из виду», — закончил историю британец.

По словам Хэдоу, белого медведя крайне важно сбить с толку. Непредсказуемость нового противника пугает его и не позволяет перейти в режим нападения.

Ранее сообщалось, что на острове Шпицберген белый медведь погнался за россиянином и попал на видео. Мужчина спасся от медведя в последний момент, запрыгнув на снегоход.