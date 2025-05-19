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19:51, 19 мая 2025Интернет и СМИ

Известная российская журналистка сравнила свободу в России и на Западе

Журналистка Осипова заявила, что в России больше свободы, чем на Западе
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ» / RuTube

Известная российская журналистка, автор и ведущая документального проекта «Они выбрали Родину» на Первом канале Наталия Осипова сравнила уровень свободы слова в России и в западных странах. Об этом она порассуждала в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

«Если мы сравниваем с Западом, Россия — суперсвободная страна, включая все медийное поле», — заявила журналистка.

Она сочла, что в российском медиапространстве возможна дискуссия с теми, кто не разделяет государственную позицию. В зарубежных СМИ, по мнению Осиповой, нельзя найти несколько точек зрения. По словам телеведущей, иностранцы находятся в такой же информационной изоляции, в какой находились жители Советского Союза. «Они буквально банят все альтернативные источники информации», — заключила журналистка.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал единственную страну с настоящей свободой. Таковой блогер считает Россию.

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