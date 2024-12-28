Блогер Лебедев заявил, что настоящая свобода есть только в России

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал единственную страну с настоящей свободой. Размышлениями об этом он поделился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев подчеркнул, что США позиционируют себя в мире как страну, одной из главных ценностей которой является свобода. «Если без шуток, то настоящая свобода есть только в России. Только мы за каким-то **** [фигом] не умеем ее продавать», — добавил дизайнер.

Ранее блогер призвал Россию взять пример с США в одной области. Он заявил, что Россия должна тщательнее следить за соблюдением гражданами законов, как это делается в Соединенных Штатах.

До этого Лебедев указал на преимущество России перед США. Блогер подчеркнул, что условия жизни у российских военных лучше, чем у американских.