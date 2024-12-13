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12:29, 13 декабря 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев призвал Россию «дрессировать граждан» по примеру США

Блогер Лебедев заявил, что России нужно строже следить за соблюдением законов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Артемий Лебедев

Артемий Лебедев. Кадр: страница «Артемий Лебедев» во «ВКонтакте»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что России нужно строже следить за соблюдением законов, как это делают в США. Этот призыв он озвучил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что власти Соединенных Штатов серьезно относятся к правонарушениям. «Нам бы так. Потому что у нас общество, может быть, немножко по-другому себя вело, если бы так нас дрессировали, как американцы дрессируют своих граждан, как мы дрессируем тигров в цирке», — заявил Лебедев о необходимости брать пример с США в этом вопросе.

Ранее дизайнер призвал Россию поучиться у США в одном вопросе. Он заявил, что Соединенные Штаты не позволили бы обсуждать в прессе возможное разрешение ракетных ударов по их территории. По мнению Лебедева, России так же не следует допускать появления таким материалов в СМИ.

До этого Лебедев назвал преимущество России перед США. По его мнению, российские военные служат в лучших условиях, чем американские.

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