Артемий Лебедев призвал Россию «дрессировать граждан» по примеру США

Блогер Лебедев заявил, что России нужно строже следить за соблюдением законов

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что России нужно строже следить за соблюдением законов, как это делают в США. Этот призыв он озвучил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что власти Соединенных Штатов серьезно относятся к правонарушениям. «Нам бы так. Потому что у нас общество, может быть, немножко по-другому себя вело, если бы так нас дрессировали, как американцы дрессируют своих граждан, как мы дрессируем тигров в цирке», — заявил Лебедев о необходимости брать пример с США в этом вопросе.

Ранее дизайнер призвал Россию поучиться у США в одном вопросе. Он заявил, что Соединенные Штаты не позволили бы обсуждать в прессе возможное разрешение ракетных ударов по их территории. По мнению Лебедева, России так же не следует допускать появления таким материалов в СМИ.

До этого Лебедев назвал преимущество России перед США. По его мнению, российские военные служат в лучших условиях, чем американские.