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11:14, 16 сентября 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал преимущество России перед США

Блогер Лебедев заявил, что у российских солдат условия лучше, чем у американских

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал преимущество России перед США. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что у российских солдат условия лучше, чем у американских.

Лебедев комментировал новость о том, что Пентагон критикуют за плохие условия жизни американских военных. «Это русские военнослужащие живут в комфорте, все хорошо. У них чистое белье и вкусная еда. А американцы живут в лютом говне, и Пентагон с этим ничего не делает», — констатировал дизайнер.

До этого блогер назвал другое преимущество России перед США. По его словам, зимой российские дороги регулярно чистят от снега. В Соединенных Штатах, подчеркнул Лебедев, это делают намного реже.

Ранее Лебедев назвал преимущество Москвы перед Мальдивами. Он заявил, что в российской столице еда вкуснее, чем на популярном курорте.

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      Мария Большакова
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