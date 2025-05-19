Опубликованы кадры установления контроля над Александрополем в ДНР

Бойцы 242-го мотострелкового полка 20-й дивизии 8-й армии группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Александрополь. О процессе операции рассказали военнослужащие, принимавшие участие в боях.

«Сложно было. Двигались тихо, слаженно (...) Начали штурмовать. Первый блиндаж был очень хорошо подготовленный, даже гранату не забросишь», — рассказал один из военных. Он также рассказал, что российским подразделениям удалось пройти в Александрополь, минуя множество украинских дронов.

Ранее украинский аналитический центр Deep State писал, что Вооруженные силы (ВС) России заняли позиции возле Александрополя и Березовки в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщалось также о продвижении около Лобкового в Запорожской области.