Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:00, 19 мая 2025Бывший СССР

Кадры установления контроля над Александрополем показали

Опубликованы кадры установления контроля над Александрополем в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: mil.ru

Бойцы 242-го мотострелкового полка 20-й дивизии 8-й армии группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Александрополь. О процессе операции рассказали военнослужащие, принимавшие участие в боях.

«Сложно было. Двигались тихо, слаженно (...) Начали штурмовать. Первый блиндаж был очень хорошо подготовленный, даже гранату не забросишь», — рассказал один из военных. Он также рассказал, что российским подразделениям удалось пройти в Александрополь, минуя множество украинских дронов.

Ранее украинский аналитический центр Deep State писал, что Вооруженные силы (ВС) России заняли позиции возле Александрополя и Березовки в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщалось также о продвижении около Лобкового в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Интрига сохраняется». Стало известно о вероятном наступлении Российской армии на пятую область в зоне СВО этим летом

    Раскрыты опасности офисных стульев для здоровья

    В Рособрнадзоре высказались о правилах пересдачи ЕГЭ в этом году

    Появились подробности о готовивших теракты на Ставрополье подростках

    Часть россиян предупредили о ливнях с грозами и штормом

    Задержанного ФСБ за шпионаж жителя ЛНР заподозрили в изготовлении взрывчатки

    Переехавшая в Россию американская семья развеяла транслируемые на родине мифы о стране

    Китайским чиновникам запретили деликатесы и алкоголь на работе

    В России раскрыли разрыв в пенсиях работающих и незанятых

    В России высказались о привлечении мигрантов из Северной Кореи к работе в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости