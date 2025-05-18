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15:41, 18 мая 2025Россия

На Украине рассказали о продвижении ВС России

Deep State: Вооруженные силы России продвинулись в ДНР и Запорожской области
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом рассказывает украинский ресурс Deep State в Telegram.

Отмечается, что российские бойцы заняли позиции возле населенных пунктов Александрополь и Березовка в ДНР, а также около Лобкового в Запорожской области.

Ранее в мае Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. В ведомстве отметили, что в операции принимали участие бойцы подразделений группировки войск «Восток». В ведомстве подчеркнули, что освобождение села нанесло серьезный удар по обороне противника на южнодонецком направлении.

В том же месяце в Минобороны рассказали, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Вольное Поле в ДНР. Также российским бойцам удалось нанести поражение живой силе и технике десяти бригад Вооруженных сил Украины.

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