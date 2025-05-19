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10:56, 19 мая 2025Россия

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев из Чечни в зону СВО

Кадыров: В зону СВО вылетел очередной спецборт с бойцами из Чечни
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Из Грозного в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вылетел очередной спецборт с бойцами. Об отправке новой группы добровольцев на передовую сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram.

«Эти отважные мужчины сделали осознанный выбор — встать на защиту интересов нашей Родины и мирных граждан», — написал глава российского региона.

Кадыров уточнил, что в состав отряда вошли не только жители Чеченской Республики, но и представители других регионов России. «Это подчеркивает единство и сплоченность нашего многонационального народа перед лицом внешней угрозы», — заключил он.

Глава Чечни добавил, что добровольцы на базе Российского университета спецназа имени В.В. Путина прошли ускоренный курс боевой подготовки по ряду направлений, включая тактическую и огневую подготовку, оказание первой медицинской помощи и ориентирование на местности.

Ранее сообщалось, что всего с начала спецоперации на фронт отправились 55,5 тысячи бойцов из Чечни, в их числе 21,6 тысячи добровольцев.

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