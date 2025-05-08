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22:20, 7 мая 2025Россия

Раскрыто число бойцов из Чечни в зоне СВО

Кадыров: С 2022 года в зону СВО из Чечни отправились более 55 тысяч бойцов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В зону спецоперации (СВО) с 2022 года отправились более 55 тысяч бойцов из Чечни. Об этом рассказал глава региона Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Детали беседы он привел в своем Telegram-канале.

«Всего с начала спецоперации в зону [СВО] отправились 55,5 тысячи бойцов, в их числе 21,6 тысячи добровольцев», — сообщил Кадыров. Он отметил, что сейчас там находятся 11 тысяч бойцов из числа сотрудников Минобороны, Росгвардии, спецназа «Ахмат» и сводного отряда МВД республики.

По словам Кадырова, за время проведения спецоперации государственные награды получили 7540 бойцов.

На той же встрече Путин заявлял, что Кадыров может гордиться результатами развития Чечни.

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