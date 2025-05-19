Каллас высказалась о своей русофобии

Глава евродипломатии Каллас не стала прямо отвечать на вопрос о русофобии

Политиков регулярно критикуют, и те, кто этого боится, не могут выполнять эту работу. Так верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ушла от ответа на вопрос о критике ее русофобских взглядов и о том, что она «ест россиян на завтрак». Слова спикера передает Tagesspiegel.

«Мой ежедневный график полностью расписан. Поэтому у меня нет времени беспокоиться о враждебности. В моей работе важно концентрироваться на самом важном. Как политик, вы постоянно подвергаетесь критике. Тот, кто этого боится, не сможет выполнять эту работу», — ответила глава евродипломатии на вопрос о том, как она справляется с критикой своей русофобии.

Также Каллас подчеркнула, что «проводит четкую линию против России», поскольку не хочет продолжения того, что было с «поколением ее дедушек и бабушек», когда Эстония являлась частью СССР.

10 мая Каллас выразила надежду, что США присоединятся к «спецтрибуналу» против РФ. По словам евродипломата, Вашингтон вместе с европейскими странами около двух лет работал над трибуналом против Москвы, а затем вышел из этого проекта.