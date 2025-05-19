Кайли Дженнер снялась в бикини за 800 тысяч рублей

Телезвезда Кайли Дженнер снялась в бикини Chanel за 800 тысяч рублей

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном образе и поделилась снимками с фанатами. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость опубликовала кадры с отдыха на островах Теркс и Кайкос. Бизнесвумен позировала на шезлонге в ярко-красном бикини из ассортимента модного дома Chanel. Стоимость покрытого стразами купальника составляет 10 тысяч долларов (800 тысяч рублей).

Ранее в мае Кайли Дженнер впервые вышла в свет с актером Тимоти Шаламе. Влюбленных сфотографировали на церемонии вручения кинопремии Давида ди Донателло в Риме. Отмечается, что пара впервые за время двухлетнего романа вместе вышла в свет. Бизнесвумен была одета в блестящее платье в пол в глубоким декольте, а ее спутник предпочел бархатный костюм черного цвета.