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12:26, 19 мая 2025Ценности

Клава Кока похвасталась фигурой в латексном мини-платье

Певица Клава Кока похвасталась фигурой в красном латексном мини-платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @klavacoca

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,3 миллиона подписчиков.

28-летняя исполнительница разместила серию снимков, на одном из которых предстала в ярко-красном латексном мини-платье без бретелей.

Помимо этого, она надела капроновые колготки, дополнив образ массивными прозрачными украшениями в виде браслетов, колец и колье. Внешний вид завершили укладка и макияж.

В апреле Клава Кока пожаловалась на неудачную смену имиджа. Исполнительница призналась, что захотела нарастить волосы, сделать рваную стрижку и освежить окрашивание в оттенке блонд.

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