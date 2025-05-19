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12:28, 19 мая 2025Бывший СССР

В ВСУ угрожали родственникам солдата-дезертира

ТАСС: В командовании ВСУ угрожали родственникам украинского военнослужащего
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожало родственникам солдата-дезертира 225-го отдельного штурмового полка, выехавшего в Россию. Об этом ТАСС заявили источники силовых структур.

«Один из украинских военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка смог не просто дезертировать, но выехать в Россию. В итоге сподручные его бывшего командира с позывным Сумрак пришли с угрозами к его родственникам, оставшимся на Украине», — сообщил источник.

Ранее в силовых структурах России уже рассказывали об угрозах со стороны ВСУ. Отмечается, что украинское командование угрожает репрессиями родственникам военнослужащих, сдавшихся в плен в Курской области.

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