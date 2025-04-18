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04:26, 18 апреля 2025Россия

Стало известно об угрозах ВСУ родным сдавшихся в плен в Курской области солдат

ТАСС: ВСУ угрожают родным сдавшихся в плен в Курской области солдат
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожает репрессиями родственникам военнослужащих, сдавшихся в плен в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что об этом заявляют сами родные украинских солдат. «До всех солдат ВСУ, оставшихся в суджанском приграничье, довели, что если они сдадутся в плен ВС РФ, то против их родных и близких примут репрессивные меры», — указал он.

Ранее пленный Сергей Лысак рассказал, что инструкторы ВСУ сами не освоили стандарты НАТО и обучают новобранцев, зачитывая им конспекты, в связи с чем качество подготовки сильно страдает.

До этого пленный солдат ВСУ сообщил, что командование забрасывало в Курскую область роты заключенных из украинских тюрем. Как утверждает военнопленный, командовали ими тоже уголовники.

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