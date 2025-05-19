Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:00, 19 мая 2025Бывший СССР

Лавров посетит Ереван с рабочим визитом

Глава МИД России Лавров посетит Ереван 20-21 мая
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров посетит Ереван с рабочим визитом 20-21 мая. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.

«Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров посетит Ереван с рабочим визитом. Запланированы его обстоятельные переговоры с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Самвеловичем Мирзояном», — указано в сообщении.

Помимо этого, как отмечается в сообщении, Лавров встретится с премьер-министром республики Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

В повестке встреч, как указано, будут вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия по линии евразийских объединений, а также координация позиций в ООН.

Ранее стало известно, что Ереван и Баку могли скоординировать вопрос вывода из Гюмри российской военной базы. Спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что Армения не обсуждает вывод российской военной базы со своей территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме допустили новые существенные изменения в Конституции России

    Российского пластического хирурга с миллионной аудиторией арестовали из-за порнографии

    Бывший премьер России назвал нанесшего удар по обороноспособности министра обороны

    ВВС США раскрыли перспективы F-22

    Капризов назвал лучшего российского футболиста

    Координатор «Русской общины» не смог ответить на вопросы по истории России для мигрантов

    Папа Римский обсудил с Вэнсом и Рубио урегулирование на Украине

    В России снизилось энергопотребление

    В российском городе предложили купить крошечную квартиру за миллион рублей

    В России высказались об урегулировании украинского конфликта дипломатическим путем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости