Глава МИД России Лавров посетит Ереван 20-21 мая

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров посетит Ереван с рабочим визитом 20-21 мая. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.

«Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров посетит Ереван с рабочим визитом. Запланированы его обстоятельные переговоры с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Самвеловичем Мирзояном», — указано в сообщении.

Помимо этого, как отмечается в сообщении, Лавров встретится с премьер-министром республики Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

В повестке встреч, как указано, будут вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия по линии евразийских объединений, а также координация позиций в ООН.

Ранее стало известно, что Ереван и Баку могли скоординировать вопрос вывода из Гюмри российской военной базы. Спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что Армения не обсуждает вывод российской военной базы со своей территории.