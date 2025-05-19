Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров посетит Ереван с рабочим визитом 20-21 мая. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.
«Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров посетит Ереван с рабочим визитом. Запланированы его обстоятельные переговоры с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Самвеловичем Мирзояном», — указано в сообщении.
Помимо этого, как отмечается в сообщении, Лавров встретится с премьер-министром республики Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.
В повестке встреч, как указано, будут вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия по линии евразийских объединений, а также координация позиций в ООН.
Ранее стало известно, что Ереван и Баку могли скоординировать вопрос вывода из Гюмри российской военной базы. Спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что Армения не обсуждает вывод российской военной базы со своей территории.