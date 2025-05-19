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11:45, 19 мая 2025Бывший СССР

В Армении опровергли информацию о намерении вывести базу РФ со своей территории

Спикер парламента Армении Симонян: Страна не обсуждает вывод военной базы РФ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Армении Ален

Армении Ален. Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Армения не обсуждает вывод российской военной базы со своей территории. Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян, передает ТАСС.

«Нету такого, Армения сегодня не обсуждает возможность вывода российской военной базы», — сказал он.

Ранее депутат армянского парламента Тигран Абрамян заявил, что Ереван и Баку могли скоординировать вопрос вывода из Гюмри российской военной базы. Он добавил, что таким образом Азербайджан выдвигает еще одно предварительное условие, которое касается отказа от военного присутствия другой страны на территории Армении.

До этого бывший спикер Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Ереван извлек бы пользу из победы нацистской Германии в Великой Отечественной войне. По его словам, это привело бы к созданию Великой Армении Берлином.

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