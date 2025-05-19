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13:58, 19 мая 2025Экономика

Россиянам напомнили о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесу

Союз садоводов России: За пал травы у леса грозит штраф от 1 миллиона рублей
Виктория Клабукова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Размер суммы штрафа в случае нарушения правил пожарной безопасности в лесу доходит до миллиона рублей. Об этом агентству РИА Новости напомнила глава федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

Как уточнила собеседница агентства, в 2022 году штрафы за нарушение правил поведения в лесной зоне выросли. За пал сухой травы, поджог хвороста и других горючих материалов вблизи леса физическим лицам грозит от 30 до 40 тысяч рублей штрафа. Должностным лицам назначается штраф в размере от 40 до 60 тысяч рублей, а юридическим — от 300 до 500 тысяч рублей. За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесу организациям придется заплатить от 600 тысяч рублей до миллиона, рассказала Бурякова.

Ранее россиян предупредили о штрафах за неправильную жарку шашлыков на даче. Готовить мясо на открытом огне можно только на расстоянии пяти метров от дома. Вдобавок необходимо очистить землю в радиусе двух метров. В противном случае сумма штрафа может составить от 5 до 15 тысяч рублей.

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