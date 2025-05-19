Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:15, 19 мая 2025Бывший СССР

Литва подала на Белоруссию в суд в Гааге по одной причине

Литва подала на Белоруссию в международный суд ООН из-за миграционного кризиса
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Литва подала на Белоруссию в международный суд Организации объединенных наций (ООН) в Гааге из-за миграционного кризиса. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) республики.

Сообщается, что Литва обвиняет Белоруссию в нарушении обязательств государств по протоколу ООН против незаконного ввоза мигрантов.

«Требования Литвы включают полную компенсацию причиненного ущерба, включая расходы на строительство стены, а также гарантии того, что действия, противоречащие международному праву, не повторятся», — добавили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Литвы также сообщили, что у них есть все доказательства причастности властей Белоруссии к кризису.

Миграционный кризис на западных границах Белоруссии начался в 2021 году. Ранее в Белоруссии обвинили лидеров стран ЕС в «хаосе мигрантов», нерешимости и разрыве связей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме допустили новые существенные изменения в Конституции России

    Российского пластического хирурга с миллионной аудиторией арестовали из-за порнографии

    Бывший премьер России назвал нанесшего удар по обороноспособности министра обороны

    ВВС США раскрыли перспективы F-22

    Капризов назвал лучшего российского футболиста

    Координатор «Русской общины» не смог ответить на вопросы по истории России для мигрантов

    Папа Римский обсудил с Вэнсом и Рубио урегулирование на Украине

    В России снизилось энергопотребление

    В российском городе предложили купить крошечную квартиру за миллион рублей

    В России высказались об урегулировании украинского конфликта дипломатическим путем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости