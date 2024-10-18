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16:31, 18 октября 2024Бывший СССР

Белоруссия обвинила ЕС в возникновении хаоса с мигрантами

МИД Белоруссии: в ЕС нет решимости исправить ситуацию с мигрантами

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Лидеры стран Евросоюза знают, что хаос с мигрантами на границе произошел из-за созданного ими разрыва пограничного сотрудничества с сопредельными странами, но политической решимости исправить ситуацию у них нет. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает РИА Новости.

Он сообщил, что европейские лидеры прекрасно знают, что международное право и европейское законодательство обязывают их обращаться с беженцами и просителями убежища гуманно. Однако из-за их безответственных решений, по его словам, был создан хаос на границе.

«Да, в общем-то, им и нет дела до реального решения этой проблемы, и вообще до беженцев и мигрантов, чьи избитые и покалеченные тела десятками перебрасываются на нашу сторону границы», — заявил Глаз.

Ранее в Евросоюзе Россию и Белоруссию обвинили в притоке мигрантов в Польшу, Финляндию и Прибалтику. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это гибридная атака России и Белоруссии.

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