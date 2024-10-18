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08:42, 18 октября 2024Мир

Россию и Белоруссию обвинили в притоке мигрантов в Польшу

Фон дер Ляйен назвала приток мигрантов в Польшу гибридной атакой РФ и Белоруссии

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Россию и Белоруссию обвинили в притоке мигрантов в Польшу, Финляндию и Прибалтику. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС назвала происходящее гибридной атакой Москвы и Минска и пообещала помочь этим странам.

«Я могу сказать, что это политическое действие, гибридная атака России и Белоруссии», — заявила глава ЕК и добавила, что примет все меры для борьбы с миграцией в этих государствах.

Перед проведением пресс-конференции было распространено итоговое заявление саммита по миграции, в котором лидеры европейских стран выдвинули обвинение в адрес Минска и Москвы в «злоупотреблении европейскими ценностями, включая право на убежище». В нем также было озвучено, что ЕС усилит миграцилнный контроль и посчитает приемлемыми любые исключительные антимиграционные меры на границах с Белоруссией и РФ.

Участники саммита захотели обеспечить «эффективный контроль внешних границ любыми средствами». Решение об усилении контроля будет принято на министерском уровне Советом Евросоюза.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна хочет временно приостановить предоставление убежища мигрантам. По его словам, поляки хотят, чтобы в страну попадали люди, которые хотят работать, платить налоги, интегрироваться в польское общество.

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      Александра Синицына
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