Певица Мадонна кардинально сменила имидж, повторив образ матери

Американская певица Мадонна (полное имя — Мадонна Луиза Вероника Чикконе) кардинально сменила имидж. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

66-летняя поп-исполнительница поделилась в сторис кадрами, на которых предстала в черной кофте с белыми вставками. Она позировала на камеру с черными вьющимися волосами, массивными ожерельями и крестом. Кроме того, ее внешний вид был дополнен розовой помадой.

В описании к фото знаменитость объяснила, что захотела повторить образ матери. «Я скучаю по своей матери, поэтому нарядилась, как она», — подписала она пост.

В апреле сообщалось, что в сети появились фото Мадонны без фильтров.