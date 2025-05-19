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20:19, 19 мая 2025Культура

Максим Фадеев сравнил ситуацию в стране с 1941 годом

Режиссер Максим Фадеев заявил, что ситуация в России хуже, чем была в 1941 году
Андрей Шеньшаков

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Режиссер и продюсер Максим Фадеев, известный своими документальными проектами, сравнил нынешнюю ситуацию в России с тем, что было в 1941 году. Его слова приводит издание News.ru.

На пресс-конференции, посвященной проекту «Культурный десант 45/25», постановщик сообщил, что российское общество не осознает масштаб угроз из-за специальной военной операции (СВО).

«Ситуация хуже, чем в 41-м году. Тогда все знали, кто противник и какой образ победы. Сейчас эта война уже в школах, вузах. Задача противника сделать так, чтобы стало стыдно быть русскими. Мы видим, как они это делают на Украине», — заявил Фадеев.

Он также добавил, что боевые действия в зоне СВО составляют лишь 7 процентов всей войны, ведущейся против России.

Ранее стало известно, что популярный российский актер Глеб Калюжный отправится служить в Российскую армию в конце весны.

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