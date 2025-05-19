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15:18, 19 мая 2025Из жизни

Мальчик принес в школу гранату времен Второй мировой войны

В Великобритании мальчик принес в школу гранату времен Второй мировой войны
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: mr_tigga / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании начальную школу Osmaston Church of England Primary School эвакуировали из-за гранаты времен Второй мировой войны. Об этом сообщает «Би-би-си».

Боеприпас в школу принес ученик. Он внезапно достал его из кармана во время школьного выступления и напугал присутствующих. Директор школы Джанетт Харт позднее рассказала, что взяла гранату из рук мальчика и вынесла ее на улицу. «Она выглядела старой, и я думала, что она может быть безопасна, но не хотела рисковать», — объяснила женщина.

Директор оставила боеприпас под деревом, отвела учеников в безопасное место и вызвала взрывотехников. Те выяснили, что граната не была боевой. Оказалось, что она хранилась в семье мальчика в качестве реликвии. Он забрал ее из дома, не сказав родителям.

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После произошедшего Харт поговорила со школьником. По его словам, он и не думал, что граната может быть опасна, и принес ее в честь Дня Победы.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле трое маленьких детей отправились запускать воздушного змея в сад перед домом и подорвались на мине. Пострадавших срочно доставили в ближайшую больницу, однако спасти детей врачи не смогли.

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