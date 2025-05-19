Малышева назвала простую привычку для снижения риска кариеса

Врач Малышева заявила, что жвачка снижает риск развития кариеса

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман, назвали простую привычку, которая поможет снизить риск развития кариеса. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале они посоветовали жевать жвачку для здоровья зубов. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Жевательная резинка (...) уменьшает частоту развития кариеса», — заявил Гандельман. Как объяснила Малышева, во время жевания выделяется много слюны, в результате чего полость рта очищается, а риск возникновения проблем с зубами снижается.

Ранее Малышева и ее коллеги по программе «Жить здорово!» раскрыли напиток, который защищает от депрессии. По их словам, таким полезным свойством обладает популярный чай.

Перед этим Малышева и ее соведущие рассказали, какое блюдо предупреждает развитие распространенного вида рака. Одним из его ингредиентов они назвали капусту кейл.