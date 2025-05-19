Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:23, 19 мая 2025Интернет и СМИ

Малышева назвала простую привычку для снижения риска кариеса

Врач Малышева заявила, что жвачка снижает риск развития кариеса
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Petrov / NEWS.ru / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман, назвали простую привычку, которая поможет снизить риск развития кариеса. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале они посоветовали жевать жвачку для здоровья зубов. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Жевательная резинка (...) уменьшает частоту развития кариеса», — заявил Гандельман. Как объяснила Малышева, во время жевания выделяется много слюны, в результате чего полость рта очищается, а риск возникновения проблем с зубами снижается.

Ранее Малышева и ее коллеги по программе «Жить здорово!» раскрыли напиток, который защищает от депрессии. По их словам, таким полезным свойством обладает популярный чай.

Перед этим Малышева и ее соведущие рассказали, какое блюдо предупреждает развитие распространенного вида рака. Одним из его ингредиентов они назвали капусту кейл.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом о конфликте на Украине

    Неизвестный изнасиловал девушку-инвалида в российском городе

    50-летнюю Яну Рудковскую высмеяли в сети из-за обилия фотошопа на снимке в купальнике

    Xiaomi потратит миллиарды на создание чипов

    Трамп оценил переговоры с Путиным

    Стало известно о планах российских властей по поводу рубля

    В России высказались о перспективах найти компромисс с Украиной

    В Финляндии заговорили об открытии границы с Россией

    Песков прокомментировал слова депутата об изменениях в Конституции России

    Российский бегун отреагировал на непризнание его рекорда из-за флага

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости