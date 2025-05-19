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12:17, 19 мая 2025Россия

Машины Росгвардии и реанимации съехались к российскому миграционному центру

В Екатеринбурге машины Росгвардии и реанимобиль съехались к миграционному центру
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Машины Росгвардии и мобильной реанимации съехались к миграционному центру к Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

На кадрах видно по меньшей мере четыре автомобиля Росгвардии, а также стоящую перед ними толпу людей — предположительно, мигрантов.

По данным канала, к месту съехались пять экипажей Росгвардии. Помимо этого, с территории миграционного центра выехал реанимобиль. Возможных версий случившегося не приводится.

Ранее в Екатеринбурге толпа мигрантов снесла дверь миграционного центра, устроив драку на входе в учреждение. После этого к центру был направлен наряд полиции.

ЖЗЛ
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