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11:15, 19 мая 2025Культура

Мечтающая о возвращении в Москву Хаматова пожаловалась на жизнь в Латвии

Чулпан Хаматова заявила, что в Латвии нет такого комфорта, как в Москве
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о трудностях, связанных с жизнью в Латвии. Об этом она сообщила в интервью для проекта «Георгий За Кадром».

«Здесь комфорт не такой, что был в Москве. Ну, ничего страшного», — отметила артистка. Она добавила, что в Латвии ей постоянно нужно убеждать зрителей в том, что она профпригодна. По мнению актрисы, это связано с жестокостью мира театра и особенностями ее профессии, в которой «всегда надо доказывать».

После начала специальной военной операции (СВО) Хаматова отправилась в Латвию, где высказывалась в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). До этого актриса 24 года служила в московском театре «Современник».

Ранее Хаматова заявила, что скучает по Москве. Она рассказала, что испытала чувство ностальгии, увидев в аэропорту рейс до столицы. Артистка уточнила, что вернулась бы в Россию, если бы у нее не было троих детей.

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