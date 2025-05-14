Хаматова призналась в желании вернуться в Москву

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что хотела бы вернуться в Москву

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова заявила, что скучает по Москве. Об этом она рассказала в новом интервью для проекта «Георгий За Кадром».

Хаматова рассказала, что испытала чувство ностальгии, увидев в аэропорту рейс до Москвы. По словам артистки, она осознала, что могла бы купить билет и прилететь в столицу, однако посчитала это большим риском. Актриса уточнила, что вернулась бы в Россию, если бы у нее не было троих детей.

«Казалось, что уже все пройдено, но нет. Достаточно увидеть слово "Москва" — и сводит дыхание», — отметила Хаматова.

После начала специальной военной операции (СВО) Хаматова отправилась в Латвию, где высказывалась в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). До этого актриса 24 года служила в московском театре «Современник». После отъезда она вошла в труппу Нового Рижского театра, однако в июне 2024-го была уволена из учреждения. Тогда же артистка заявила, что не думает о возвращении в Россию, поскольку не сможет находиться рядом со своими коллегами.