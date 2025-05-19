Москвичам назвали срок наступления метеорологического лета

Синоптик Тишковец: Метеорологическое лето наступит в Москве 27 мая

Метеорологическое лето вскоре придет в Москву. Когда именно ждать потепления, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, до летних значений воздух в столице прогреется чуть больше чем через неделю, 27 мая. К этому времени температура в Москве будет стабильно держаться выше 15 градусов тепла. В 2025 году метеолето не припозднится — последние 30 лет оно, как правило, наступает 26 мая. Таким образом, к 1 июня столбики термометров в городе поднимутся до по-настоящему летних значений — плюс 25-30 градусов.

В других регионах Центральной России температура во второй половине мая также пойдет вверх. До конца месяца показатели поднимутся до 23-28 градусов тепла, ночные температуры не будут опускаться ниже отметки плюс 10 градусов.

Уже в конце этой недели, 24-25 мая, на Кубани и в степных районах Крыма температура достигнет плюс 27-31 градуса. В то же время на юге Западной Сибири ожидается сильное похолодание на 8-10 градусов. Однако после 22-го числа его сменит волна потепления, и столбики термометров вновь преодолеют отметку плюс 30 градусов.