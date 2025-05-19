Министерство здравоохранения Украины закупило iPhone на полмиллиарда рублей

БЭБ Украины: Минздрав закупил iPhone на полмиллиарда рублей

Работники министерства здравоохранения (Минздрава) Украины закупили более 2 миллионов товаров, в том числе, телефоны марки Apple iPhone и заработали на этом полмиллиарда рублей. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины по итогам расследования.

«Должностные лица закупили более 2,4 миллиона единиц товаров (...) Речь идет о татуировочных машинах и картриджах к ним, косметике, аппаратах для косметологических процедур, массажерах и телефонах торговой марки Apple», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, закупленные товары не были использованы по назначению и оставались лежать на складах. Сообщается, что государству нанесен ущерб в размере 262 миллионов гривен (более 510 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»).

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о назначении новых заместителей из-за коррупционного скандала. На должность первого замглавы ведомства назначили Сергея Боева.