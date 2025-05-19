Минкульт ответил на слухи о запрете «Гарри Поттера» и «Игры престолов»

Минкульт: В России нельзя запретить «Гарри Поттера» и «Игру престолов»

Министерство культуры России прокомментировало слухи о блокировке на территории России фильмов серии «Гарри Поттер» и сериалов «Игра престолов» и «Секс в большом городе» из-за якобы пропаганды идеологии чайлдфри. Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе Минкульта заявили, что нельзя запретить на территории Российской Федерации показ этих картин, так как их правообладатель, компания Warner Bros., ушел из России. В ведомстве уточнили, что легальный показ этого контента в стране и так невозможен.

«Эти картины не имеют прокатных удостоверений по причине ухода правообладателя. Соответственно, они не подлежат прокату в России», — сообщил собеседник издания.

Компания Warner Bros., которой принадлежит стриминг-сервис и студия HBO и права на серию фильмов по романам Джоан Роулинг, приостановила работу на российском рынке в 2022 году.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор опроверг информацию о запрете «Гарри Поттера» и «Игры престолов» из-за пропаганды чайлдфри.