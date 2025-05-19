Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:16, 19 мая 2025Культура

Минкульт ответил на слухи о запрете «Гарри Поттера» и «Игры престолов»

Минкульт: В России нельзя запретить «Гарри Поттера» и «Игру престолов»
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Гарри Поттер и философский камень»

Министерство культуры России прокомментировало слухи о блокировке на территории России фильмов серии «Гарри Поттер» и сериалов «Игра престолов» и «Секс в большом городе» из-за якобы пропаганды идеологии чайлдфри. Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе Минкульта заявили, что нельзя запретить на территории Российской Федерации показ этих картин, так как их правообладатель, компания Warner Bros., ушел из России. В ведомстве уточнили, что легальный показ этого контента в стране и так невозможен.

«Эти картины не имеют прокатных удостоверений по причине ухода правообладателя. Соответственно, они не подлежат прокату в России», — сообщил собеседник издания.

Компания Warner Bros., которой принадлежит стриминг-сервис и студия HBO и права на серию фильмов по романам Джоан Роулинг, приостановила работу на российском рынке в 2022 году.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор опроверг информацию о запрете «Гарри Поттера» и «Игры престолов» из-за пропаганды чайлдфри.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Драпанули в Болгарию». Два участника украинской делегации сбежали во время переговоров в Турции. Что об этом известно?

    Производитель вагонов в России объявил о сокращении выпуска

    Поляки заявили о задержании следовавшей в Россию партии шин для Boeing

    Аналитик рассказал о стратегическом успехе российских войск

    В Белом доме описали встречу Зеленского и Вэнса двумя словами

    Трамп созвонился с Путиным

    В российском регионе братья-близнецы избили знакомого тростью и подожгли

    Раскрыты самые популярные у иностранцев направления для путешествий по России

    Врач предостерегла от запивания таблеток одним соком

    Названа причина дорогого картофеля в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости