Мошенники стали использовать судебные заседания для обмана россиян

ТАСС: Мошенники стали использовать судебные заседания для получения кода

Мошенники стали использовать судебные заседания как предлог для получения кода авторизации на ряде сервисов, в том числе «Госуслугах». О новой схеме обмана россиян сообщило ТАСС со ссылкой на МВД России.

Отмечается, что злоумышленники предварительно изучают сайты судов и собирают информацию о реальных гражданских делах, узнают персональные данные участников и фабулу дела. После этого мошенники звонят жертве и, прикрываясь информацией о ближайших заседаниях, выманивают код авторизации.

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