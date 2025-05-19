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04:39, 19 мая 2025Интернет и СМИ

Мошенники стали использовать судебные заседания для обмана россиян

ТАСС: Мошенники стали использовать судебные заседания для получения кода
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Мошенники стали использовать судебные заседания как предлог для получения кода авторизации на ряде сервисов, в том числе «Госуслугах». О новой схеме обмана россиян сообщило ТАСС со ссылкой на МВД России.

Отмечается, что злоумышленники предварительно изучают сайты судов и собирают информацию о реальных гражданских делах, узнают персональные данные участников и фабулу дела. После этого мошенники звонят жертве и, прикрываясь информацией о ближайших заседаниях, выманивают код авторизации.

Ранее директор по продукту Staffcop Даниил Бориславский в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что с приближением основного этапа ЕГЭ стоит ожидать новой волны фишинговых атак в Telegram.

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