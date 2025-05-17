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06:36, 17 мая 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили о волне мошенничества перед ЕГЭ

IT-эксперт Бориславский: В преддверии ЕГЭ ожидается волна фишинговых атак
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

С приближением основного этапа ЕГЭ стоит ожидать новой волны фишинговых атак в Telegram, сообщил директор по продукту Staffcop Даниил Бориславский. Он предупредил россиян о мошенничестве в преддверии выпускных экзаменов в беседе с «Лентой.ру».

По словам IT-эксперта, злоумышленники, как правило, действуют по отработанному сценарию — создают десятки фальшивых чат-ботов, каналов и страниц, якобы предоставляющих ранний доступ к результатам экзаменов, сканам работ или аналитике из «надежного источника».

На деле все сводится к сбору данных и попытке перехвата Telegram-аккаунта. Пользователя подталкивают к тому, чтобы перейти по ссылке, авторизоваться, отправить код подтверждения или запустить вредоносный бот, рассказал Бориславский. В некоторых случаях используются формулировки вроде «результаты уже в системе, проверь свой балл», «первая волна сканов из Владивостока» или «проверь, не попал ли твой ребенок в группу риска по апелляции», уточнил собеседник «Ленты.ру».

Особенно уязвимы в этой ситуации родители, предостерег эксперт. Так как под давлением ожидания и на фоне ограниченной цифровой грамотности многие из них готовы кликнуть по любой «официальной» ссылке, если в ней есть слово «результаты».

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«На фоне массового интереса экзаменам активность фишинговых атак может увеличиться в 2,5-3 раза по сравнению с обычными неделями. Пик, как правило, приходится на последние дни перед экзаменами и первые сутки после появления результатов. За внешне безобидной ссылкой может скрываться потеря контроля над аккаунтом, который затем используется для дальнейших атак. Вся официальная информация будет доступна через проверенные государственные сервисы и региональные платформы», — заключил Бориславский.

Ранее в сети активизировались каналы, связанные со сдачей ОГЭ и ЕГЭ, утверждающие, что школьники могут купить ответы на все задания. При этом в Рособрнадзоре оперативно опровергли утечку и назвали мошенниками предлагающих приобрести ключи к экзаменам.

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