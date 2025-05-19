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18:19, 19 мая 2025Экономика

Москвичам предсказали вероятность наступления жары в мае

Синоптик Позднякова: В конце мая в Москву придет жаркая погода
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В конце мая в Москву может прийти жаркая погода. Вероятность наступления летнего тепла предсказала жителям столицы специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RTVI.

В первой половине недели, по словам синоптика, температура воздуха в городе будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса. С четверга, 22 мая, атмосферное давление подрастет и принесет потепление — днем воздух прогреется до плюс 15-20 градусов.

«И такая погода очень комфортная, потому что ветер будет слабым, будет много солнца, и все будет, как говорится, нас настраивать на летний лад», — пояснила Позднякова. С пятницы, 23 мая, и ночи станут теплыми — от плюс 11-13 градусов. Дневные температуры превысят отметку в плюс 20 — столбики термометров покажут плюс 21-22 градуса.

«Субботний день также обещает дальнейшее повышение температуры — и за счет ночных значений, и за счет дневных, там температура воздуха уже приблизится к отметке плюс 25 градусов», — заключила метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что метеорологическое лето в Москве наступит 27 мая.

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