Москвичей предупредили о самом холодном дне

Синоптик Вильфанд: 20 мая станет самым холодным днем недели в Москве

Вторник, 20 мая, станет самым холодным днем текущей недели в Москве. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

В понедельник, 19 мая, в городе будет еще тепло — ночные температуры на уровне плюс 10-12 градусов, а дневные будут достигать плюс 13-17 градусов, рассказал синоптик. «Во вторник ночная температура понизится из-за влияния западных воздушных масс и составит плюс 7-9 градусов. Дневная температура будет в диапазоне всего-навсего плюс 12-14 градусов, это будет самый холодный день в течение этой недели, значения на 3 градуса ниже нормы», — добавил Вильфанд.

Ночь на 21 мая будет еще холоднее — всего плюс 5-7 градусов. А вот днем воздух прогреется до плюс 18-20 градусов, спрогнозировал метеоролог. При этом в понедельник и вторник может выпасть 10-15 миллиметров осадков, в среду они будут минимальными, заключил специалист.

Ранее Вильфанд пообещал жителям столицы аномальное тепло в пятницу, 23 мая. По словам синоптика, воздух в Москве прогреется до июньских значений — столбики термометров покажут до плюс 26 градусов.