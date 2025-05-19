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18:18, 19 мая 2025Экономика

Москвичи придумали необычный способ борьбы с нарушителями парковки

В Коммунарке нарушителю парковки на ручки дверей авто привязали пакеты с мусором
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жители района Коммунарка в Новой Москве придумали необычный способ борьбы с соседями, которые нарушают правила парковки во дворе, с помощью мусорных пакетов. Внимание на ситуацию обратили в Telegram-канале «Москва М125».

На фотографиях, сделанных жителями района, видно, что к ручкам дверей белого внедорожника, который, по всей видимости, припарковался прямо напротив входа в подъезд дома, мешая тем самым другим жильцам, привязали два пакета, наполненных мусором. Точную локацию, где нарушителя таким образом решили призвать к соблюдению правил парковки, авторы публикации называть не стали.

В комментариях некоторые москвичи решили взять способ с мусорными пакетами на вооружение, а другие, наоборот, осудили его и призвали при подобных нарушениях вызывать ГИБДД и жаловаться в другие инстанции.

Ранее сообщалось, что челябинские коммунальщики хотели спилить березу, которая при урагане могла упасть на автомобили, и уронили дерево на машину.

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