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12:49, 19 мая 2025Россия

На российской трассе перевернулась машина с ребенком в багажнике

В Бурятии перевернулась машина с ребенком в багажнике
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Полиции Бурятии

На трассе в Бурятии перевернулась машина с девятилетним ребенком в багажнике. О ДТП сообщили в УМВД по региону.

Авария произошла накануне, 18 мая, в 10 часов утра в Мухоршибирском районе. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением. В результате машина съехала с трассы и опрокинулась.

Травмы различной степени тяжести получили водитель и два несовершеннолетних пассажира — 15-летняя девочка и 9-летний мальчик.

«Оба ребенка перевозились в нарушение ПДД, не пристегнутые ремнями безопасности», — пояснили в ведомстве, добавив, что
мальчик в момент аварии и вовсе по невыясненным причинам находился в багажнике.

Ранее сообщалось о ДТП с автобусом и грузовиком в Калмыкии. В аварии пострадали 11 человек, еще семерых не удалось спасти.

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